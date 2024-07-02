Serkay Tütüncü'den Zeynep Bastık'a övgü dolu sözler: 'Hastayım sana'
Bir süredir aşk yaşadığı Zeynep Bastık'ın Harbiye konserine giden Serkay Tütüncü, sevgilisine övgüler yağdırdı.
Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'da İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.
30 yaşındaki şarkıcıyı, konserde hayranları ve arkadaşlarının yanı sıra bir süredir aşk yaşadığı Serkay Tütüncü yalnız bırakmadı.
Serkay Tütüncü, sevgilisinin seslendirdiği tüm şarkılara eşlik etti.
Sevgilisine övgü dolu sözlerde bulunan Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'ın fotoğrafını; "Birisi Harbiye'yi yakıyor. Bunun için doğmuşsun resmen. Hastayım sana" notuyla yayımladı.
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