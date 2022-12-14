Hayatımın Şansı dizisinin Canan'ı Açelya Devrim Yılhan kimdir? Açelya Devrim Yılhan hangi dizilerde oynadı?
Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu ve senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı ''Hayatımın Şansı'' dizisinde Canan karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan gündem oldu. Peki, Hayatımın Şansı dizisinin Canan'ı Açelya Devrim Yılhan kimdir? Açelya Devrim Yılhan hangi dizilerde oynadı? Açelya Devrim Yılhan hangi filmlerde oynadı?
Dizide dışarıdan mağrur görünse de sevgi ve şefkate aç olan Canan karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan'ın kariyeri ve yaşamı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİNİN CANAN'I AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?
Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985'te Ankara'da doğdu. Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğu olan Yılhan, 2003 yılında Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde lise eğitimini tamamlamıştır. Ardından Atılım Üniversitesi Matematik Bölümünde okumuş, okulunu bırakarak 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına geçmiş ve 2010 yılında mezun olmuştur. Yılhan, adını Leyla ile Mecnun dizisindeki "Eylül" karakteriyle duyurmuştur.
AÇELYA DEVRİM YILHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2022 - Hayatımın Şansı
2020-2022 - Masumlar Apartmanı
2018 - Kalbimin Sultanı
2017 - Şevkat Yerimdar
2016 - Adam ve Çocuk
2016 - Kaçın Kurası
2013-2014 - İnadına Yaşamak
2012-2013 - Leyla ile Mecnun
2010-2012 - Deniz Yıldızı
2009-2012 - Unutma Beni
AÇELYA DEVRİM YILHAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı
2015 - Ve Panayır Köyden Gider
2011 - Beni Unutma
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