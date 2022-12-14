Hayatımın Şansı dizisinin Canan'ı Açelya Devrim Yılhan kimdir? Açelya Devrim Yılhan hangi dizilerde oynadı?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 17:46

Dizide dışarıdan mağrur görünse de sevgi ve şefkate aç olan Canan karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan'ın kariyeri ve yaşamı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİNİN CANAN'I AÇELYA DEVRİM YILHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985'te Ankara'da doğdu. Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğu olan Yılhan, 2003 yılında Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde lise eğitimini tamamlamıştır. Ardından Atılım Üniversitesi Matematik Bölümünde okumuş, okulunu bırakarak 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalına geçmiş ve 2010 yılında mezun olmuştur. Yılhan, adını Leyla ile Mecnun dizisindeki "Eylül" karakteriyle duyurmuştur.

AÇELYA DEVRİM YILHAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2022 - Hayatımın Şansı

2020-2022 - Masumlar Apartmanı

2018 - Kalbimin Sultanı

2017 - Şevkat Yerimdar

2016 - Adam ve Çocuk

2016 - Kaçın Kurası

2013-2014 - İnadına Yaşamak

2012-2013 - Leyla ile Mecnun

2010-2012 - Deniz Yıldızı

2009-2012 - Unutma Beni

AÇELYA DEVRİM YILHAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı

2015 - Ve Panayır Köyden Gider

2011 - Beni Unutma



