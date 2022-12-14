Hayatımın Şansı dizisinin Yonca'sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül hangi dizilerde oynadı?
Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu ve senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı ''Hayatımın Şansı'' dizisinde Yonca karakterini canlandıran Şifanur Gül gündem oldu. Peki, Hayatımın Şansı dizisinin Yonca'sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül hangi dizilerde oynadı?
Hayatımın Şansı'nda; Küçük kızı Sare'yle hayata tutunmaya çalışan, yirmili yaşlarının ortasında genç bir anne olan Yonca karakterini canlandıran Şifanur Gül'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİNİN YONCA'SI ŞİFANUR GÜL KİMDİR?
Şifanur Gül, 1995'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezun olan Gül, lise yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Gül, tiyatro oyunculuğu yaparken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da yayımlanan ''Sevdim Seni Bir Kere'' dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterine hayat verdi.
ŞİFANUR GÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Hayatımın Şansı
Kuş Uçuşu
Kırmızı Oda
Terzi
Yaratılan
Benim Adım Melek
Cam Tavanlar
Uyanış: Büyük Selçuklu
Sevdim Seni Bir Kere
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