Hayatımın Şansı dizisinin Yonca'sı Şifanur Gül kimdir? Şifanur Gül hangi dizilerde oynadı?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 15:44

Hayatımın Şansı'nda; Küçük kızı Sare'yle hayata tutunmaya çalışan, yirmili yaşlarının ortasında genç bir anne olan Yonca karakterini canlandıran Şifanur Gül'ün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİNİN YONCA'SI ŞİFANUR GÜL KİMDİR?

Şifanur Gül, 1995'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezun olan Gül, lise yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Gül, tiyatro oyunculuğu yaparken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da yayımlanan ''Sevdim Seni Bir Kere'' dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterine hayat verdi.

ŞİFANUR GÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hayatımın Şansı

Kuş Uçuşu

Kırmızı Oda

Terzi

Yaratılan

Benim Adım Melek

Cam Tavanlar

Uyanış: Büyük Selçuklu

Sevdim Seni Bir Kere