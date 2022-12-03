Fırat Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Fırat Parlak ve Burcu Kara ikinci çocuklarını bugün kucağına aldı. Fırat Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yönetmen Fırat Parlak üçüncü kez baba oldu. Yönetmen Fırat Parlak çucklarına Can ismini verdi.
FIRAT PARLAK KİMDİR?
Fırat Doğu Parlak 22 Eylül 1975 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çorlu'da okudu.
Birçok markanın reklam filminde yönetmenlik yaptı. Kariyerinin dönüm noktası olan, Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nda yönetmenlik yaptı. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan Mert ile Gert ve Cümbür Cemaat Aile dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.
YÖNETMENLİK YAPTIĞI PROJELER
Komedi Dükkanı - 2007-2011
Mert ile Gert - 2008-2009
Gecekondu - 2010
Arkadaşım Hoşgeldin - 2013-2015
Müdür Ne'aptın - 2016
TOLGSHOW - 2017-2018
TOLGSHOW Filtresiz - 2021
FIRAT PARLAK'IN ÖZEL YAŞAMI
20 Şubat 2016 tarihinde Belçika'da oyuncu Burcu Kara ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var. Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden bir oğlu var.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Tarsus kazısı bitti sıra Lüleburgaz’da
- İşte yeni vizyon kadrosu
- Motorine dev zam!
- İstanbul'da minibüs devrildi: Yaralılar var
- Ahmet Hakan 'gereğini' yapıyor: 'Çok klas terk ediş...'
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı