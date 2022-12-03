Fırat Parlak kimdir, nereli, kaç yaşında?

03 Aralık 2022 Cumartesi, 14:56

Yönetmen Fırat Parlak üçüncü kez baba oldu. Yönetmen Fırat Parlak çucklarına Can ismini verdi.



FIRAT PARLAK KİMDİR?

Fırat Doğu Parlak 22 Eylül 1975 tarihinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çorlu'da okudu.

Birçok markanın reklam filminde yönetmenlik yaptı. Kariyerinin dönüm noktası olan, Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nda yönetmenlik yaptı. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan Mert ile Gert ve Cümbür Cemaat Aile dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.

YÖNETMENLİK YAPTIĞI PROJELER

Komedi Dükkanı - 2007-2011

Mert ile Gert - 2008-2009

Gecekondu - 2010

Arkadaşım Hoşgeldin - 2013-2015

Müdür Ne'aptın - 2016

TOLGSHOW - 2017-2018

TOLGSHOW Filtresiz - 2021

FIRAT PARLAK'IN ÖZEL YAŞAMI

20 Şubat 2016 tarihinde Belçika'da oyuncu Burcu Kara ile evlendi. Çiftin iki çocuğu var. Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden bir oğlu var.