Yalı Çapkını dizisinde oynayan Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı hangi dizilerde oynadı?

01 Aralık 2022 Perşembe, 15:41

Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterini canlandıran Canfu Fırıncı diziden ayrıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yapımla karşılıklı anlaşmaya vararak, ayrılık kararı aldıklarını belirtti. Cansu Fırıncı, diziden ayrılışıyla gündem oldu. Oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CANSU FIRINCI KİMDİR?

Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982'de Ankara'da doğdu. 2011'de Ege Ünviersitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Fırıncı, ilk oyunculuk denemesini 2014 yılında yayımlanan ''Urfalıyam Ezelden'' dizisinde yapmıştır. 40 yaşındaki oyuncu, Kırgın Çiçekler ve Akıncı gibi projelerde yer almıştır.

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Yalı Çapkını - 2022

Hizmetçiler - 2020

Kızlarım İçin - 2017

Mehmetçik Kutlu Zafer - 2018

Kızlarım İçin - 2017

Kırgın Çiçekler - 2015-2017

Urfalıyam Ezelden - 2014

CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI FİLMLER

Düş Kırgınlıkları - 2017

Babam - 2017

Üç Harfliler: Hablis - 2015

Kanlı Postal - 2015

Can Tertip - 2015

Yolculuk - 2014

Devrimden Sonra - 2011