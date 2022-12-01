Yalı Çapkını dizisinde oynayan Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı hangi dizilerde oynadı?
Kanal D'de yayımlanan Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından Cansu Fırıncı gündem oldu. Peki, Yalı Çapkını dizisinde oynayan Cansu Fırıncı kimdir? Cansu Fırıncı hangi dizilerde oynadı?
Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterini canlandıran Canfu Fırıncı diziden ayrıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yapımla karşılıklı anlaşmaya vararak, ayrılık kararı aldıklarını belirtti. Cansu Fırıncı, diziden ayrılışıyla gündem oldu. Oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
CANSU FIRINCI KİMDİR?
Cansu Fırıncı, 16 Mart 1982'de Ankara'da doğdu. 2011'de Ege Ünviersitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Fırıncı, ilk oyunculuk denemesini 2014 yılında yayımlanan ''Urfalıyam Ezelden'' dizisinde yapmıştır. 40 yaşındaki oyuncu, Kırgın Çiçekler ve Akıncı gibi projelerde yer almıştır.
CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI DİZİLER
Yalı Çapkını - 2022
Hizmetçiler - 2020
Kızlarım İçin - 2017
Mehmetçik Kutlu Zafer - 2018
Kızlarım İçin - 2017
Kırgın Çiçekler - 2015-2017
Urfalıyam Ezelden - 2014
CANSU FIRINCI'NIN OYNADIĞI FİLMLER
Düş Kırgınlıkları - 2017
Babam - 2017
Üç Harfliler: Hablis - 2015
Kanlı Postal - 2015
Can Tertip - 2015
Yolculuk - 2014
Devrimden Sonra - 2011
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