NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme NTV spikeri canlı yayında yakalandı. NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?
NTV spikeri Buse Yıldırım, Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı.
O anlarda haber sunan Yıldırım "Şu saniyelerde deprem gerçekleşiyor. Deprem gittikçe şiddetlenmekte tam da şu anda" sözleriyle depremi duyurdu.
BUSE YILDIRIM KİMDİR?
Buse Yıldırım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’nde okuyan Yıldırım, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimi boyunca FOX TV ve CNN Türk gibi kanallarda staj yapan Yıldırım, mezun olduktan sonra Habertürk'te muhabirlik yapmaya başladı. 2015-2018 yılları arasında Beyaz TV'de sabah ve hafta sonu haberlerini sundu. 2018 yılında NTV'ye transfer olna Yıldırım hafta içi gece haberleri ve hafta sonu gün içi haberleriyle ekrana geliyor.
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