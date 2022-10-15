Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın son paylaşımı yürek burktu: 'Atlatıyorum...'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:55

Kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçının ölüm haberini meslektaşı Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" sözleriyle duyurdu.

TEDAVİ SÜRECİNİ PAYLAŞMIŞTI

Eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Kalkavan "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.