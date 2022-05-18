Tarkan'ı kahreden ölüm: Sosyal medyadan duyurdu
Sanatçı Tarkan, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan sahne amiri Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tarkan, "Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle ifade edemem" dedi.
Ünlü sanatçı Tarkan, öğle saatlerinde aldığı acı haberle yıkıldı. Ünlü isim, müzik yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana yanında olan Cem Dermanlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanatçı, acı haberi kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
"KALBİMDEKİ YERİ HİÇ DOLMAYACAK"
Dermanlı ile art arda fotoğraflarını paylaşan Tarkan, paylaşımına şu notu düştü:
"20’li yaşlarımın, kariyerimin başlarından beri birlikte çalıştığım, her konserimde yanımda olan, çok sevdiğim bir abimi, Cem Dermanlı’yı kaybettik. Ne kadar üzüldüğümü, sarsıldığımı kelimelerle tarif etmek zor. Çok özleyeceğim kendisini. Her konserde gözlerim arayacak onu. Ve biliyorum kalbimdeki yeri hiç dolmayacak. Işıklar, nurlar içinde uyu Cem abi… Çok sevdik biz seni ve bil ki hiç unutulmayacaksın. Kalbimizde daima yaşayacaksın Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilerim…''
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