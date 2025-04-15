Hayko Cepkin'den, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt: 'Sağ ya da sol faşizmleri kafice yaşadım...'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 12:34

Güncelleme: 15.04.2025 - 12:35

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'in verdiği konseri dinlemeye gelenler "Zıplamayan Tayyipçi olsun" şeklinde sloganlar attı.

İzleyiciler tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede yayıldı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hayko Cepkin'i hedef aldı.

AĞIR SÖZLER KULLANDI

Oktay Saral, ünlü şarkıcının fiziksel görünüşünü de eleştiren ağır sözler kullandığı paylaşımında, "Bu müzisyen bozuntusuna tarif ve tanım bulamıyorum. Ama görüntüsüne bakarsanız insan olmadığı belli..." ifadelerini kullandı.

HAYKO CEPKİN'DEN YANIT GELDİ

Ağır sözlere, ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den yanıt geldi.

X (Twitter) hesabından Saral'ın o sözlerini alıntılayan Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle zor olanı seçip, bu sahne halimiz ile tüm Türkiye'nin böylesine sevgisini kazanmış biri olarak, seyircisine doğru bildiğini söylemekten geri durmayan, ülkesini seven, en 'milliyetçiyim' diyenden daha 'milliyetçi' 'HER ŞEYİN' muhalifi 'Vizyonlu bir Sanatçı' olmaktan gurur duyuyorum.

Aaaah benim caaağnım sevenlerim. Ben bu tip görünmeden hissettirilen, canı sıkıldığında ülkeden kovan, istediği yanıtı alamadığında çocuk gibi 'göze baaak tipee baaak' diye dudak büken ya da örnekteki gibi, sağ ya da sol faşizmleri kafice yaşadım. Misal geçen gün de sözde sol cenah kendi istedikleri gibi bir şey duymadı diye köpürmüştü.

Deneyimliyim.

Önemli olan,

Sizlerin bu tip deneyimlere sahip olmadığınız bir geleceği kurabilmenizdir."