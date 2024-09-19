Okan Bayülgen Drakul'yı sahneye taşıyor: Hayko Cepkin Van Helsing rolünde!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:02

Güncelleme: 19.09.2024 - 16:02

Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula romanından esinlenerek Okan Bayülgen tarafından yeniden kaleme alınan ve yönetilen "Drakula", BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında sahnelenecek.

Bayülgen, 3. sezonuna devam eden ve 110.000 seyirciye ulaşan "Richard" oyunundan sonra, tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan Drakula ile izleyicinin karşısına çıkacak. Vampir avcısı Van Helsing rolünü ise "Jekyll & Hyde" müzikalindeki performansıyla dikkat çeken Hayko Cepkin üstlenecek.

Orkestrada ünlü caz piyanisti Uraz Kıvaner, caz davulcusu Ayhan Öztoplu, gitarist Sertan Küley ve orkestra şefi Kemal Alpan gibi isimler yer alırken, Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi ve unutulmaz bestelerin sahibi Ahmet Güvenç de sahne alacak.

Okan Bayülgen, Drakula'yı yeniden yazarken hikayeyi, romanın yetmiş yedi yıl sonrasına ve bugünden yarım asır öncesine taşıyor; tarihin kritik bir eşik noktasında izleyicileri bekliyor.

"Drakula", 2024 Kasım ayında prömiyer yapması planlanıyor. Okan Bayülgen, Hayko Cepkin, Gizem Erdem, Derya Şensoy, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Gürdal Tak, Onur Şenol, Su Sonia Herring, Dilay Yıldız ve Cüneyt Üstün gibi isimler sahnede olacak.

Bayülgen’in gelenek haline getirdiği oyun sonrası söyleşilerle, Drakula seyircisi oyuncularla bir araya gelecek.