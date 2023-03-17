Hayko Cepkin'den 'Muharrem İnce' tepkisi: Aklımızda 'iyiydi hoştu' diye kalacaktın ama...
Ünlü müzisyen Hayko Cepkin sosyal medya hesabından, cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cepkin'in paylaşımı Twitter'da gündem oldu.
Siyaset gündemi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamayı konuşuyor.
Cumhurbaşkanı adayı olacağını resmen ilan eden İnce, seçimlerin ikinci tura kalacağını, kendisini ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'a göre daha şanslı bulduğunu söyledi.
"KILIÇDAROĞLU İLE BEN KALIRSAM, YİNE BEN KAZANIRIM"
İnce, "Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa seçim riske girer" ifadelerini kullandı.
HAYKO CEPKİN'DEN TEPKİ
Memleket Partisi liderinin açıklamaları sosyal medyada gündem olurken; ünlü müzisyen Hayko Cepkin, İnce'nin söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.
Twitter'dan İnce'nin açıklamalarını alıntılayan Cepkin, "Ya aklımızda iki lokma 'iyiydi hoştu' diye kalacaktın sayın hocam ama, malesef bu gidişle olmayacak gibi" dedi.
Ya aklımızda iki lokma 'iyiydi hoştu' diye kalacaktın sayın hocam ama, malesef bu gidişle olmayacak gibi ?? https://t.co/z61zi8BpaG— HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) March 17, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı