Hayko Cepkin'den 'Muharrem İnce' tepkisi: Aklımızda 'iyiydi hoştu' diye kalacaktın ama...

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:32

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 17:32

Siyaset gündemi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamayı konuşuyor.

Cumhurbaşkanı adayı olacağını resmen ilan eden İnce, seçimlerin ikinci tura kalacağını, kendisini ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'a göre daha şanslı bulduğunu söyledi.

"KILIÇDAROĞLU İLE BEN KALIRSAM, YİNE BEN KAZANIRIM"

İnce, "Seçim ikinci tura kesin kalacak. Diyelim ki Erdoğan’la ben kaldım. Kılıçdaroğlu’na verilen oylar bana gelir, ben kazanırım. Kılıçdaroğlu ile ben kalırsam, yine ben kazanırım. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa seçim riske girer" ifadelerini kullandı.

HAYKO CEPKİN'DEN TEPKİ

Memleket Partisi liderinin açıklamaları sosyal medyada gündem olurken; ünlü müzisyen Hayko Cepkin, İnce'nin söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.

Twitter'dan İnce'nin açıklamalarını alıntılayan Cepkin, "Ya aklımızda iki lokma 'iyiydi hoştu' diye kalacaktın sayın hocam ama, malesef bu gidişle olmayacak gibi" dedi.