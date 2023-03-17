Vedat Milor'dan 'Muharrem İnce' paylaşımı: 'Utandıran itiraf...'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 14:12

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yönelik eleştirilerde muhataplarını arayarak tepki göstermeyi tercih ediyor. Geçen günlerde gazeteci Fatih Portakal, İnce ile yaptığı görüşmeyi anlatmıştı.

İnce'nin kendisini arayarak sitem ettiğini anlatan Portakal, “Küstü bana. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünsenize. Muhalefetteyken böyle, başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı?” demişti.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İnce’nin kendisine de “küstüğünü” belirtmişti.

Saymaz, “Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf” demişti.

Gazeteci Nevşin Mengü de Muharrem İnce'nin kendisini aradığını belirterek, "Sinirlendi. Biraz da ağır konuştu" demişti.

Son olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yaptığı paylaşımda, “Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile” ifadelerini kullanmıştı.

MİLOR'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Son olarak Özgür Demirtaş'ın Muharrem İnce tweetini alıntılayan Milor, söz konusu durumu tiye aldı.

Ünlü yemek eleştirmeni Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Utandıran itiraf: Muharrem İnce’den henüz bir mesaj gelmedi" ifadelerini kullandı.