Hayko Cepkin'den Yıldız Tilbe'nin o sözlerine tepki: 'Kendisini her şeyin üstünde görme gafletine düşmüş'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:21

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:21

Geçen aylarda sosyal medya hesabından yaptığı "Saldırgan köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin" paylaşımıyla büyük tepki çeken ve hakkında soruşturma açılan Yıldız Tilbe, son açıklamasıyla gündeme geldi.

"İNSANLIĞI SAVUNUYORUM"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tilbe, basın mensuplarının "Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın. İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umurumda değil."

HAYKO CEPKİN'DEN SERT TEPKİ

Tilbe'nin son açıklaması sosyal medyada gündem olurken, söz konusu ifadelere tepki gösteren isimlerden biri de ünlü sanatçı Hayko Cepkin oldu.

Kişisel Twitter hesabından söz konusu haberi paylaşan Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini ve doğadaki varlığını her şeyin üstünde görme gafletine düşmüş, yaşamın farkındalığını yitirmişliğe net bir örnek. Doğduğu an yardım edeni olmaz ise kendi kendine bile büyüyemeyen bir varlığı gözünüzde maalesef fazla büyütüyorsunuz."