Hayko Cepkin'in fırtına ile zor anları

Fırtına, Kuşadası'nda yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin'e de zor anlar yaşattı. Gece yarısı bahçesindeki eşyaları taşıyan Cepkin, rüzgara karşı mücadele ettiği anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:06
Hayko Cepkin'in fırtına ile zor anları
Abone Ol google-news

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da dünden bu yana devam eden fırtına, bugün etkisini iyice artırdı. İstanbul'da araçların üzerine çatılar uçtu, İzmir'de deniz taştı, Bursa da ise binlerce ağaç devrildi. Kuşadası'nda yaşayan Hayko Cepkin ise gece zor anlar yaşadı.

Hayko Cepkin, sabaha karşı 4 gibi etkili olan rüzgardan dolayı devrilen  bahçe mobilyalarını tek tek eve taşıdı. Rüzgardan dolayı bahçesine gelen serçeye yardım etmeye çalışan Cepkin, o anların güvenlik kamera görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Eğlenceli kimliğiyle tanınan Cepkin, paylaşımına da "Ege bölge muhabiriniz Hayko Cepkin fırtınayı bildiriyor" notunu yazdı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler