Hayranın isteği gündem oldu: 'Ezanları Selahattin Paşalı okusun'

Oyuncu Selahattin Paşalı‘nın ezan okuması için Diyanet’e yazı yazan hayranı sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:26
Hayranın isteği gündem oldu: 'Ezanları Selahattin Paşalı okusun'
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Star TV’nin sevilen dizisi Ömer’in başrol oyuncuları Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Boğaziçi Fest’e katıldı. Oyunculuklarına ve sektöre dair samimi açıklamalarda bulunan ikiliyi bir seyircinin isteği güldürdü.

Söz alan bir izleyici, Selahattin Paşalı’nın dizideki karakterinin ilk bölümlerde ezan okumasına atıfta bulunarak, ”Bundan sonra ezanları siz okuyun lütfen. Süpersiniz ya. Ben Diyanet’e yazı yazdım onun için. Bakın yazı burada. Şaka değil gerçekten yazdım" dedi.

İzleyiciyi dinleyen Selahattin Paşalı’nın şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu.


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