Hayranlarına müjde: Şebnem Ferah sahnelere dönüyor
Uzun bir süredir sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah, müjdeyi verdi. Ferah yaptığı açıklamada "Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak" dedi. Hayranlarının merakla beklediği son görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah tam 4 yıldır konser vermiyor. Çok uzun zamandır magazin gündeminden ve sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah için hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlatmıştı. Kampanyada, Ferah'a seslenilerek sağlık durumu hakkında açıklama yapması istendi ve dönüşünü heyecanla bekledikleri belirtildi.
Ünlü şarkıcı uzun zaman sonra ilk kez görüntüledi. Sağlık durumu hakkındaki sorulara 'Her şey gayet yolunda' diyen Ferah müjdeyi de verdi.
Konserlerine neden ara verdiği sorulan Şebnem Ferah 'Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak' dedi.
Ferah'ın son görüntüsünü hayranlarını heyecanlandırdı.
2. Sayfa tarafından görüntülenen ünlü isme sosyal medyada; 'Bir gram makyaj yok gerçek güzellik', 'Çok özledik', 'Heyecanla bekliyoruz', 'Nasıl hoş, nasıl naif', 'Çok iyi görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.
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