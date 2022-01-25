BTS'in çizgi romanı görüntülenme rekoru kırdı

25 Ocak 2022 Salı, 00:00

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, bu kez çizgi roman olarak hayranlarının karşısında. Kore merkezli çizgi roman platformu Webtoon ve BTS işbirliğiyle ortaya çıkan 7Fates: Chakho, dijital platformda görüntülenme rekoru kırdı.

Independent'in haberine göre, çizgi roman beom olarak bilinen yaratıkların tahrip ettiği Sin-si adlı yozlaşmış bir şehirde geçiyor. Hikayede 7 kahraman savaşı durdurmak üzere bir araya geliyor. Bu karakterler BTS'in 7 üyesini temsil ediyor.

Güçlerini birleştiren chakho adlı yedi canavar avcısı sevdiklerinin intikamını almak için kolları sıvıyor.

İngilizce, Almanca ve İspanyolca dahil 10 farklı dilde sunulan 7Fates: Chakho, tüm dünyadan olumlu yorumlar aldı ve puanı 10 üzerinden 9,91.

BTS'in bazı hayranları grubun plak şirketi Hybe'ı BTS'in fikri mülkiyetini aşırı derecede kullanmakla eleştirse de gözalıcı çizimler ve sürükleyici hikaye beğeni topladı.

Chakho ifadesinin anlamıysa BTS hayranları arasında merak uyandırdı.

Chakho, Kore'de Joseon Krallığı (1392-1910) sırasında kullanılan chakhogapsa kelimesinden geliyor ve Kore alfabesi Hangeul'un mucidi Kral Sejong'un 1421'de kurduğu profesyonel kaplan avcısı grubunu ifade ediyor.