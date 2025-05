Hayranlarını endişelendirdi: David Hasselhoff tekerlekli sandalyede görüntülendi!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:01

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:01

‘Kara Şimşek’ ve ‘Sahil Güvenlik’ dizileriyle ün kazanan ABD’li aktör David Hasselhoff, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 72 yaşındaki oyuncu, Meksika’dan California’ya dönerken Los Angeles Havalimanı’nda tekerlekli sandalye ile görüntülendi. Görüntüler hayranlarını endişeye sevk ederken, Hasselhoff havalimanı çıkışında kendisini bekleyen gazetecilere el sallayarak “İyiyim” mesajı verdi.

DİZİNDEN AMELİYAT OLACAK

David Hasselhoff, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada dizinden ameliyat olması gerektiğini belirtti. Havalimanında tekerlekli sandalyeyle ilerleyen oyuncu, eşi Hayley Roberts’a yaslanarak yürüyüşüne devam etti. Oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ancak tedavi sürecine gireceği öğrenildi.

ESKİ EŞİNİN TRAJİK ÖLÜMÜYLE SARSILMIŞTI

Hasselhoff, mart ayında eski eşi Pamela Bach’ın trajik ölümüyle sarsılmıştı. 1989–2006 yılları arasında evli olduğu Bach, Los Angeles’taki 2 milyon dolarlık evinde ölü bulunmuştu. 62 yaşındaki Bach’ın intihar ettiği açıklanmış ancak olay yerinde herhangi bir not bulunmamıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

‘Yalan Rüzgarı’ (The Young and the Restless) dizisiyle de tanınan Pamela Bach ile David Hasselhoff, ‘Kara Şimşek’ dizisi setinde tanışmıştı. Çiftin Taylor (34) ve Hayley (32) adında iki kızı bulunuyor. Hasselhoff’un sağlık durumu hakkında endişelenen hayranları, sosyal medyada destek mesajları paylaşarak ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA SÜRECİ YAŞADILAR

David Hasselhoff ile Pamela Bach, 2006 yılında boşanmıştı. Boşanma sürecinde Bach, Hasselhoff’u aile içi şiddetle suçlamış, ünlü oyuncunun sarhoşken hamburger yediği bir video medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu olay sonrası çocuklarıyla görüşme hakkı geçici olarak elinden alınan Hasselhoff, kısa süre sonra bu hakkı geri almıştı. Çift, ayrılığın ardından da nafaka ve kızlarının velayeti nedeniyle uzun süre anlaşmazlık yaşamıştı.