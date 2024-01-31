Hayvanlar aleminin dehaları: İnsan zekasıyla yarışıyorlar

Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:54

Güncelleme: 31.01.2024 - 11:56

Bazı canlılar vardır ki; hemen diğerlerinin arasından sıyrılır ve kendilerini fark ettirecek davranışlar sergilerler. Bu davranışların birçoğu hayatta kalmak amacıyla kendiliğinden gelişen davranışlardır. Ancak bu davranışların sergilenmesi için keskin bir zeka gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu yazımızda sizler için zekalarıyla öne çıkan hayvanları inceledik. İşte neredeyse insan kadar zeki olan 10 hayvan...

10- AT

Atlar, insan hayatında önemli bir konuma sahip canlılardır. İnsanoğlunun varlığından itibaren en yakın dostlarından birisi olan atlar, neredeyse her türlü işte insanoğlunun yardımına koşmuştur. Bu durumun örneğini pek çok farklı şekilde görebiliriz. Örnek olarak; geçmişte, ulaşım aracı olarak kullanıldığı dönemlerde, sahiplerinin yaralandığı veya bilincini kaybettiği durumlarda onları evlerine taşımışlardır. Bu durumdan yola çıkarak, atların hem yön duygusunun çok gelişmiş olduğunu hem de sevgi ve sadakat kavramlarının karşılığı olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bu da bize atların, dünyanın en zeki hayvanları arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

9- KÖPEK

Köpeklerin duygusal zekası son derece gelişmiştir. Alıştığı ve tanıdığı kişileri asla unutmayan köpekler, dost olarak belirledikleri kimselerle üst düzey bağ kurabilir, onlara derin bir sadakat ve sevgi duyabilirler. Her yönüyle mükemmel canlılar olan köpeklerin sahip oldukları keskin zekayla dünya üzerindeki en zeki hayvanlar arasında yer aldıkları rahatlıkla söylenebilir.

8- FİL

Fillerin, sahip olduğu zekanın göstergesi hafızalarıdır. Filler, yapılan iyiliği ve gördükleri kişileri asla unutmazlar. Bunun yanı sıra filler, empati yeteneği olan canlılar arasındadır. Bu da duygusal zekalarının ne kadar gelişmiş olduğunun kanıtı olarak sunulabilir.

7- GÜVERCİN

Güvercinler üst düzey zekaya sahip bir canlı türüdür. Yapılan bilimsel araştırmalar, güvercinlerin, insan davranışlarını öngörebildiğini ortaya koymuştur. Yapılan araştırmada güvercinler, kendilerini kovalayacak kişileri önceden tanıyıp, onlara yem verme potansiyelindeki kişilere gitmişlerdir. Bu durum araştırmacıları oldukça şaşırtmıştır.

6- KEDİ

Kedilerin sahip olduğu zekanın en belirgin özelliği öğrenme yeteneğidir. Kediler, sahip oldukları yeteneklerle, sürekli öğrenmekte ve öğrendiklerini birleştirip bu bağlamda hareket etmektedir. Deneyimlemek kavramının vücut bulduğu hal kesinlikle bir kedi olabilir. Tüm bunlardan yola çıkarak, kedilerin dünyanın en zeki hayvanları arasında yer aldıklarını söylemek oldukça doğaldır.

5- YUNUS BALIĞI

Yunus balıklarının zekası, üst düzey iletişim yeteneğiyle açıklamak tek başına yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra yunuslar, kendilerine özgü karakteristik özellikler taşır. Bu duruma oldukça şaşılmakta ve insanlara ait olduğu sanılan bir özelliği paylaşmaları hayretle karşılanmaktadır. Yunus balıkları, aynadaki yansımalarını tanımakta ve sergiledikleri davranışlarla da insanların kendilerini ayırt etmelerini sağlar. Bunlarda yunus balıklarının ne kadar zeki hayvanlar olduklarının göstergelerinden birkaçıdır.

4- KARGA

Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda kargaların, 7 yaşındaki bir insan zekasına sahip olduğunu savunur. Sahip oldukları pratik zeka ile pratik çözümler üretebilen bu özel hayvanlar, aynı zamanda görsel hafızalarıyla da dikkat çeker. Kendilerine yapılanı asla unutmazlar. Bu yeteneklerini savunma mekanizması olarak geliştirmişlerdir.

3- KARINCA

Karıncaların sahip olduğu zekayı iki farklı şekilde ele alabiliriz. İlk olarak, masallara dahi konu olan, stok yapma özellikleridir. Buldukları yiyecekleri yuvalarına götüren karıncalar, bu sayede yiyecek bulamayacakları dönemde bile aç kalmazlar. Karıncaların zekasının bir diğer göstergesi ise, yiyecekleri yuvalarına taşıdıkları esnada karşılaştıkları çukurları kendi bedenleriyle doldurmalarıdır. Bu sayede diğer karıncalar, taşıdıkları yiyecekleri kolaylıkla yuvalarına götürebilmektedir.

2- MAYMUN

Müthiş bir gözlemci olan maymunların insanların arasında kalarak, tıpkı bizler gibi davrandığını gösteren pek çok deney vardır. Hızlı öğrenme ve çözümleme yeteneğine sahip olan maymunlar, kimi zaman araba kullanırken, kimi zaman ticaret yaparken, kimi zaman ise ateş yakarken karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu zekayı pek çok şekilde kanıtlayan maymunların zekalarının tartışılmaz seviyede yüksek olduğunu söylemek mümkün.

1- AHTAPOT

Ahtapotlar, denizlerdeki en zeki canlılar arasında yer alır. Müthiş bir gözlem yeteneğine sahip olan ahtapotlar, nesneleri sahip olduğu şekillere göre ayırabilmektedir. Bu nesneleri ayırt edebilmeleri gözlem yeteneğinin yanı sıra iyi bir görsel hafızaya da sahip olduklarını gösterir.