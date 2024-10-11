Hazal Kaya'dan samimi açıklamalar: 'Biri eşime asılsa çok eğlenirim'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:19

Güncelleme: 11.10.2024 - 11:19

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Sibel Arna'nın programına konuk oldu ve eşi Ali Atay ile ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Eşiyle birbirlerine zıt karakterlere sahip olduklarını söyleyen Kaya, "Biz birbirine hiç benzemeyen iki insanız. Ama çok seviyoruz birbirimizi. Çok âşığız ve bunu kabul ettik" ifadelerini kullandı.

Eşine asılanlar olduğunda tepkisinin nasıl olduğunu da eğlenceli bir dille anlatan oyuncu, "Aynı masada oturduğum biri Ali’ye asılırsa çok eğlenirim. 'Doğru mu görüyorum, kocama mı asılıyorsun' diye sorarım. Ali de o kadar tatlı ki, o durumlarda iltifat alıyormuş gibi davranıyor. Biz oralarda çok eğleniyoruz" dedi.

KORKUSUZ GÖRÜNEN KORKAK: HAZAL KAYA

Kaya, programda kendisini "korkak" biri olarak tanımladı. Bir hayvan olma şansı olsa balporsuğu olmak istediğini söyleyen oyuncu, "Balporsuğu, korku duygusu olmayan bir hayvan. Yılan yiyor, aslanlara saldırıyor. Ben çok korkak olduğum için bu beni mutlu ediyor. Çok korktuğum için bu kadar korkusuz zannediliyorum. En çok da insanlardan korkuyorum" şeklinde konuştu.

1 SENEDİR TACİZE MARUZ KALDIĞINI AÇIKLADI

Hazal Kaya, yaklaşık 1 yıldır bir hayranı tarafından tacize uğradığını ilk kez açıkladı. "Detaylı anlatıp yeni vakaları tetiklemek istemiyorum ama yaklaşık 1 senedir ben de şiddete maruz kalıyorum. ‘İmdat’ dediğim, çare bulamadığım durumlar var. Lütfen yasalar uygulansın. Ölmeyelim artık" diyerek yaşadığı zor süreci paylaştı.

"ÇOK ZOR BİR YERDEYİZ"

Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrulile birlikte başrolünü üstlendiği "Sorgu" dizisinden bahsederek, dizinin şiddet konusuna değindiğini vurguladı:

"Şiddete dair çok ciddi cümleleri olan bir dizi. 10 bölüm boyunca çok ağır şeyler izleyeceğiz. Bir taraftan ülkemizde canlısına tanık oluyoruz. Çok zor bir yerdeyiz. Ölenlerin bir sayı olmadığını, insan olduğunu, birilerinin kızı, birilerinin sevgilisi, birilerinin en yakın arkadaşı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Şu an yapılması gereken tek şey kanunların uygulanmasını sağlamak."