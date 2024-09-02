Selahattin Paşalı ve Hazal Kaya'lı Pera Palas'ta Gece Yarısı'ndan 2. sezon tanıtımı...
Pera Palas'ta Gece yarısı dizisinin yeni sezonu kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Dizinin ikinci sezonundan beklenen fragman geldi.
Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin 2. sezonundan beklenen fragman geldi. Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı'yı buluşturan dizinin 2. sezonu kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak.
Senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizi ikinci sezonunda, annesini arayan Esra ve aşkının peşinden koşan Ahmet'in 1941 yılındaki maceralarına odaklanıyor.
Pera Palas'ta Gece Yarısı, 12 Eylül'den itibaren Netflix'te ekranlara gelecek.
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