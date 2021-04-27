Hazal Kaya UNFPA Türkiye’nin iyi niyet elçisi oldu

27 Nisan 2021 Salı, 17:13

Oyuncu Hazal Kaya Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin iyi niyet elçisi oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım Kaya, işbirliğini şu sözlerle duyurdu:

"Bütün kadınların, kız çocuklarının ve kırılgan grupların daha sağlıklı, güvenli ve eşit bir dünyada yaşaması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğim."

Bu yeni işbirliği için yarın (28 Nisan 2020) saat 13.00’te UNFPA Türkiye’nin YouTube kanalında ünlü oyuncu Hazal Kaya ile birlikte özel bir yayın düzenlenecek.