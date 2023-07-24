Hazal Kaya'dan takipçisine uzaklaştırma kararı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi‘ne başvurarak sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T. adlı kişiden şikâyetçi oldu. Kaya, ailesi için koruma talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:52
Hazal Kaya'dan takipçisine uzaklaştırma kararı
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar yazdığını ifade ettiği Ö.T. adlı kişiden şikayetçi oldu. Beykoz 1. Aile Mahkemesi‘ne başvuran oyuncu, tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.

AİLESİ İÇİN DE KORUMA TALEP ETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre mahkeme, atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi. 

Koruma kararı, Hazal Kaya‘nın yanı sıra aile fertlerini de kapsayacak.  

 


Hazal Kaya uzaklaştırma kararı

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