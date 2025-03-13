HBO Max Türkiye'ye geliyor: Fiyatlar belli oldu!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:23

Güncelleme: 13.03.2025 - 12:23

Warner Bros. Discovery bünyesindeki Max platformu, sancılı bir sürecin ardından nihayet Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Daha önce birkaç kez ertelenen süreç sonunda netleşti ve platformun 15 Nisan’da BluTV’nin yerine geçeceği duyuruldu.

HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, discovery+ ve Eurosport içeriklerini barındıracak olan Max, aynı zamanda BluTV’ye ait yapımları da içerecek. Hepsiburada Premium üyelerinin platforma erişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "BluTV, Max’e dönüşürken, Hepsiburada Premium üyeleri gelişmiş platforma ücretsiz erişimin keyfini çıkarmaya devam edecek" ifadelerine yer verilmişti. Ancak detaylara bakıldığında, bu kullanıcıların yalnızca reklamlı temel plana sahip olacağı belirtiliyor.

MAX TÜRKİYE’NİN İÇERİKLERİ VE SPOR PAKETLERİ

Max, Warner Bros., DC Universe, HBO Originals, Max Originals, discovery+, TLC, Cartoon Network ve BluTV’nin orijinal yapımlarını tek çatı altında topluyor. Platformda ayrıca CNN International, DMAX, TLC ve Cartoon Network gibi kanalların içerikleri de bulunacak.

Spor severler için Eurosport’un geniş içerik yelpazesi lansman döneminde tüm üyelere açık olacak. Ancak Eylül ayından itibaren spor içerikleri ayrı bir Ek Paket olarak sunulacak. Spor içeriğinde şu organizasyonlar yer alacak:

Avustralya Açık, Roland-Garros ve Amerika Açık gibi Grand Slam tenis turnuvaları

Giro d’Italia, La Vuelta a España ve Tour de France bisiklet turları

Tour de France Kadınlar, 24 Saat Le Mans, Kış Sporları Dünya Şampiyonası ve farklı dallardaki spor etkinlikleri

MAX TÜRKİYE FİYATLARI

Standart Paket:

Aylık: 229,90 TL

Yıllık: 2.299,00 TL

Aynı anda 2 cihazda izleme

İçerikler Full HD çözünürlük ve 5.1 surround ses desteğiyle sunulacak

Çevrimdışı izleme için 30 içerik indirme hakkı

Özel Paket:

Aylık: 299,90 TL

Yıllık: 2.999,00 TL

Aynı anda 4 cihazda izleme

İçerikler 4K UHD çözünürlük ve Dolby Atmos ses desteğiyle sunulacak

Çevrimdışı izleme için 100 içerik indirme hakkı

Mevcut BluTV aboneleri, otomatik olarak Standart Paket’e geçirilecek. Ancak uygulama mağazalarından abone olanlar ve Vodafone üzerinden ödeme yapanların yeniden abone olması gerekecek.