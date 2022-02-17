Hedef alınan Gülşen'den 'şarkılı' yanıt: Namuslu görünmek kimlere kalmış

17 Şubat 2022 Perşembe, 18:24

Son dönemde kıyafetleri nedeniyle gerici söylemlerin hedefi olan kadın şarkıcılardan Gülşen, hakkında konuşanlara yanıt verdi.

Sahnede Sezen Aksu'nun Namus şarkısını okuyan Gülşen, şarkı bitiminde şunları söyledi:

"Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum."

ORHAN GENCEBAY, İZZET YILDIZHAN VE IŞIN KARACA HEDEF ALMIŞTI

Gülşen, Hadise ve Hande Yener, sahnede giydikleri kıyafetler nedeniyle ilk olarak İzzet Yıldızhan isimli şarkıcı tarafından hedef alınmışlardı.

Yıldızhan, kadın şarkıcılar için, “Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. . Herkes bu topluma göre yaşamalı. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar” demişti.

Daha sonra Orhan Gencebay da konuya gerici bir yaklaşımla dahil olarak, “Edepli olmak lazım” yorumunda bulunmuştu.

Şarkıcı Işın Karaca ise “Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Yıldızhan, Gencebay ve Karaca, bu sözleri nedeniyle kamuoyundan tepki görmüştü.