Ozan Çolakoğlu'ndan hedef gösterilen Gülşen hakkında açıklama

22 Ocak 2022 Cumartesi, 12:58

Sarıyer’de bir parkta görüntülenen Ozan Çolakoğlu, son günlerde sahne kıyafetiyle hedef alınan şarkıcı eşi Gülşen hakkında açıklamalarda bulundu.

“Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” diyen Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söyledi.

"HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Çolakoğlu şöyle konuştu;

“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor. Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın."

"RAHATSIZ OLAN GELMEZ"

Çolakoğlu “Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusu üzerine “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” yanıtını verdi.





