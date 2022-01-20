Kıyafeti üzerinden hedef alınan Gülşen'den ilk açıklama

20 Ocak 2022 Perşembe, 22:04

Türkücü İzzet Yıldızhan'ın şarkıcı Gülşen'i hedef almasıyla başlayan tartışmalara ilişkin Gülşen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Daha önce, konuyla ilgili kimseye konuşmayacağını söyleyen Gülşen, İnstagram hesabından açıklamada, "Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aidim" dedi.

GÜLŞEN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gülşen, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlara 'anne olma, evlat olma, eş olma', Erkeklere "erkek olma, hükmetme zorunluluğunda olma, aksi taktirde eksik olacağı" üzerinden uygulanan tüm tahakkümün nasıl bir cehennem olduğunu ve bu tahakkümün en sonunda erk'lik taşımayanın ya da onun yasalarına uymayanın yaşamdan silinmesini meşrulaştırmaya hizmet etmekte olduğunu ne olur görelim artık hep birlikte. Bir insanın yaşam hakkı,yaşam tercihleri bir başkası tarafından belirlenemez. Bir cins ya da insan bir diğerinden üstün olamaz.

"KENDİME AİDİM"

Evet, ben bir anne-babanın kızı, evet bir erkeğin eşi, ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı Bir erkeğin karısı Bir çocuğun annesi olmaktan öte; Ben aklı ve düşünme yeteneği olan özgür iradeye sahip bir insanım. Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim."

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gülşen, Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıların giyimleri hakkında “Sahne adabı denilen bir gerçek var. Külotla da sahneye çıkmasınlar” diyen İzzet Yıldızhan, birçok yurttaşın tepkisini çekmişti.

İşte Gülşen'in yaptığı o paylaşımlar:



