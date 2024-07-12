Helallik istemişti: İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Tatlıses'in kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulacağı belirtildi.
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde bugün kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurdu. Şarkıcı dinleyicilerine, "Hakkınızı helal edin, dularınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin" dedi.
YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK
2. Sayfa'nın haberine göre 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Tatlıses'in tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda kalacağı belirtildi.
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