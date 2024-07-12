Helallik istemişti: İbrahim Tatlıses ameliyat oldu

İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Tatlıses'in kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:17
Helallik istemişti: İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
Abone Ol google-news

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, dün akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde bugün kalp kapakçığı ameliyatı olacağını duyurdu. Şarkıcı dinleyicilerine, "Hakkınızı helal edin, dularınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin" dedi.

YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

2. Sayfa'nın haberine göre 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Tatlıses'in tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda kalacağı belirtildi. 


İbrahim Tatlıses haberleri ameliyat haberleri

İlgili Haberler

İbrahim Tatlıses ameliyat öncesi helallik istedi, kavga ettiği oğlu Ahmet de konserdeydi!

İbrahim Tatlıses ameliyat öncesi helallik istedi, kavga ettiği oğlu Ahmet de konserdeydi!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı'
Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap

Hasan Bora'nın oğlu Cem Bora'dan İbrahim Tatlıses'e cevap
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler