Kanal D kararını verdi.. Camdaki Kız dizisini ekranda göremeyeceksiniz
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisinin ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyordu..
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde bir haftalık ulusal yas ilan edilmişti.
DİZİLER EKRAN ARASI VERDİ
Yayınlanan çok sayıda TV dizisi için ekran arası verilmişti. Ömer, Yasak Elma, Alsancak gibi dizilerin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu.
KANAL D DİZİYİ YAYIN AKIŞINDAN ÇIKARDI
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak.
Kanal D yönetimi Salı akşamları yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisini de yayınlanmamıştı.
SET DURDU
Öte yandan Camdaki Kız dizisinin çekimlerinin de durduğu öğrenildi. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere dizide yer alan çok sayıda oyuncunun afet bölgesine gönderilen yardımlar için seferber olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi ve depremzedelere gönderilecek yardımların araçlara yüklenmesine yardım etti.
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