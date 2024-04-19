Henry Cavill koltuğunu devretti: Rolü devralacak isim belli oldu

The Witcher dizisinde Henry Cavill yerine yer alacak isim belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 23:25
Henry Cavill koltuğunu devretti: Rolü devralacak isim belli oldu
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Netflix uyarlaması "The Witcher", 5. ve son sezonu duyurdu. Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonun planlamasına başlandığı ve bu sezonun diziye uygun bir son getireceği belirtildi.

Daha önce de bildirildiği gibi, 4. sezonda Henry Cavill'in canlandırdığı Geralt rolünü Liam Hemsworth devralacak. Üçüncü sezonun ardından yaşanan şok edici olayların etkilerini gösterecek olan yeni sezon, savaşın Kıta'yı harap ettiği bir dönemde Geralt, Yennefer ve Ciri'nin karşı karşıya geldiği zorlukları ele alacak.

Ayrıca, Laurence Fishburne'in, kitap ve oyunların hayranları tarafından sevilen karakter Regis'i canlandıracağı da duyuruldu. Regis'in, Geralt'a yolculuğunda eşlik eden gizemli bir karakter olduğu belirtiliyor.

Yardımcı oyuncular Anya Chalotra, Freya Allan ve Joey Batey'in yanı sıra, Hemsworth ve Fishburne'in de yeni sezonda yer alacağı açıklandı.


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