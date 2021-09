'Annie' lakaplı ünlü şarkıcı Andrea Martin yaşamını yitirdi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 11:13

Fotoğraf: Instagram / @andreamartinmusic

Amerikalı bir R&B şarkıcısı-söz yazarı ve plak yapımcısı Andrea Monica Martin, 49 yaşında yaşamını yitirdi.

'Annie' lakabıyla tanınan şarkıcının; Toni Braxton, Monica, Angie Stone, En Vogue, SWV ve Leona Lewis gibi sanatçılar için hit şarkılar yazdığı biliniyordu.

Haber Global'de yer alan habere göre Martin'in ölüm haberi şarkıcının Instagram hesabından story olarak duyuruldu.

ANDREA MARTIN KİMDİR?

26 Eylül 2021 tarihinde hayatını kaybeden Andrea Martin, Toni Braxton'ın I Love Me Some Him, Monica'nın Before You Walk out of My Life, En Vogue'un Don't Let Go, SWV'nin You're te One, Angie Stone'un Wish I Didn't Miss You ve Leona Lewis'in Better in Time gibi şarkılarının sözlerini yazmıştı.

14 Nisan 1972'de Brooklyn'de doğan Andrea Martin şarkı sözlerinin yanı sıra söylediği şarkılarla da ses getirmişti. Let Me Return The Favour ile Bilboard Hot 100 listesinden 1998 yılında 82. sıraya kadar yükseldi. Share the Love ile Bilboard Dance Charts'ta 199 yılında 4 numarayı gördü.

BET'in ünlü Girls Night Out konserinde Monica, Faith Evans, Deborah Cox ve Shanice gibi şarkıcılarla birlikte sahne aldı.

Annie lakaplı şarkıcı müzik kariyeri boyunca birçok albümde yedek vokalistlik de yaptı.