Hepsi grubunun nasıl dağıldığını anlattı... Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül açıklaması: 'Aşık oldum deyip grubu dağıttı'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 16:02

Güncelleme: 08.03.2025 - 16:06

2000'li yılların popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergül, "Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu sözlere tepki gösteren eski grup arkadaşı Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından Gülçin Ergül'ün "Savaşçı" şarkısını eklediği bir paylaşım yaparak, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" dedi. Yürük ayrıca, "Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzümüze kapanan telefonlar, ardından ihtarlar geldi. Hata, o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamız. Dostluğa, samimiyete güvenildi. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir. Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay. Hâlâ geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz. Sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.





"AŞIK OLDUM DEDİ, GRUBU DAĞITTI"

Gazete Magazin'in haberine göre Yasemin Yürük, "Biz gerçekten dürüstüz. Yıllardır susmamızın tek sebebi de gerçekten haklı olmamız. Biz hiçbir şey yapmadık. Kendi gitmek istedi, grubu dağıttı. En büyük hakkıdır. Bunun en önemli kısmı üslup. Eğer kendini doğru bir üslupla ifade etmiş olsaydı ne bizim ona gönül kırgınlığımız olurdu ne de insanlar onu yanlış anlardı. Grubu 'Ben aşık oldum, gidiyorum' diyerek dağıttı. O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır" dedi.

"YILLARDIR SARMAL GİBİ"

Diğer bir eski grup üyesi Cemre Kemer de Gülçin Ergül'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Kemer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" ifadelerini kullandı.

Görünen o ki, Hepsi grubunun eski üyeleri arasındaki gerginlik yıllar geçmesine rağmen hala gündemdeki yerini koruyor.