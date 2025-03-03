Yılların kavgası... Hepsi Grubu'nda sular durulmuyor: Gülçin Ergül'e Yasemin Yürük'ten cevap!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:09

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:09

Hepsi grubuyla tanınan ve daha sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, "Katarsis" programına konuk oldu. Ergül, gruptan ayrılma sücrecini "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez detaylıca anlattı.

Yanlış anlaşıldığını dile getiren Ergül, hem dava süreci hem de eski grup arkadaşlarına zarar vermemek adına sessiz kaldığını belirtti. "Arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa birisi ayrılır. O kişi ben olduğum için suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok, doğruyu söyleyen de haklı olabilir" dedi.

"2014'TE BULUŞTUK VE KAVGA ETTİK"

Ergül, Hepsi grubu ile 2014'te bir araya geldiklerini ancak anlaşmazlıklar nedeniyle yeniden yollarını ayırdıklarını açıkladı. "Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğimde magazin aracılığıyla egoist olarak lanse ediliyorum. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde" dedi.

"YILLARDIR BU SARMAL BİTMİYOR"

Gülçin Ergül'ün açıklamalarının ardından eski grup arkadaşı Cemre Kemer de sessizliğini bozdu. Kemer, sosyal medya hesabından "Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Bilip bilmeden yargılayan mesajlarla karşı karşıyayım. Yıllardır bu sarmal bitmiyor" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YAPMIŞ OLSAYDI YANLIŞ ANLAMAZDI"

Hepsi grubunun diğer bir üyesi olan Yasemin Yürük de Ergül'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yürük, Gülçin Ergül'ün "Savaşçı" şarkısını ekleyerek, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlamazdı" dedi.

Ayrıca, "Bize ne söylendiyse onu ifade ettik. Sorduğumuzda, 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek telefonları yüzümüze kapatıldı. Ardından ihtarlar geldi, iftira attığımız öne sürüldü. Dostluğa ve samimiyete güvenildi ama hataymış. İtham edilenlere dikkat edilmesi gerekir. Belgesele ret gelmesine şaşırmıyorum, çok şey açıklığa kavuşacaktı. Ama mağduru oynamak daha kolay" diye ekledi.

HEPSİ BELGESELİ VE 20. YIL KONSERİ POLEMİĞİ

Yasemin Yürük, Gülçin Ergül'ün Hepsi belgeseli ve 20. yıl konserini istemediğini açıklamıştı. Bunun üzerine Ergül, "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

Bu sözlere yanıt veren Yürük, "Ne Cemre ne Eren ne ben bir şey söylemiyoruz ama Gülçin, Hepsi üzerinden PR yapıyor. Sesi çok güzel, beğeniyorum, destekliyorum ama lütfen Hepsi üzerinden PR yapmasın" ifadelerini kullandı.

Gülçin Ergül ise "Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra. Tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" diyerek yanıt verdi.

Hepsi grubu üyeleri arasında yıllar sonra yeniden alevlenen tartışma, görünen o ki uzun bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek.