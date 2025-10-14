Her yaşın uykusu farklı: Çocuğunuzun ne kadar uykuya ihtiyacı var?

Her yaşın uyku ihtiyacı farklı. Yeni doğan bir bebek günün büyük bölümünü uykuda geçirirken, okul çağına gelen çocukların uyku süresi giderek azalıyor. Uzmanlar, çocukların yaşına göre yeterli uyku uyumasının hem fiziksel hem zihinsel gelişim için hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Uyku, beyin gelişiminden bağışıklık sistemine, duygusal dengeden okul başarısına kadar birçok alanı etkiliyor. Yetersiz uyku alan çocuklarda dikkat eksikliği, unutkanlık, huysuzluk, öğrenme güçlüğü ve iştah sorunları daha sık görülüyor.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE UYKU SÜRELERİ

0-3 ay: 14-17 saat

4-11 ay: 12-15 saat

1-2 yaş: 11-14 saat

3-5 yaş: 10-13 saat

6-13 yaş: 9-11 saat

14-17 yaş: 8-10 saat

Uzmanlara göre uyku kalitesi, süresi kadar önemli. Gürültüsüz, karanlık ve serin bir ortam çocuğun derin uykuya geçmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca uyumadan önce telefon, tablet ve televizyon gibi ekranlardan uzak durulması gerekiyor. Ekranların yaydığı mavi ışık, uyku düzenini bozan melatonin hormonunun salgılanmasını engelliyor.

Ebeveynlerin, çocukların uyku alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren düzenli hale getirmesi, ileri yaşlarda sağlıklı bir uyku düzeninin temelini oluşturuyor.