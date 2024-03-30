Her zaman uykusuz mu hissediyorsunuz? Daha kaliteli bir uyku için uzmanlardan altın değerinde 3 tavsiye...

Uyku yoksunluğu sağlık ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Bunu değiştirmek ise hayatımızdaki ufak değişiklikler ile mümkün. İşte uzmanlar tarafından vurgulanan altın değerinde 3 tavsiye!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:41
Her zaman uykusuz mu hissediyorsunuz? Daha kaliteli bir uyku için uzmanlardan altın değerinde 3 tavsiye...
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Uykusuzluk, günümüzde birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorun haline geldi. Ancak, daha iyi bir uyku için yapabileceğiniz bazı basit adımlar var. Psikiyatristler daha kaliteli bir uykuya ulaşmanın yollarını açıkladı...

Uzmanlar, yatakların sadece dinlenmek için kullanılması gerektiğini vurguluyor. Telefon kullanımı gibi uyarıcı faaliyetlerden kaçınmak, yatak odasını sakin ve uygun bir uyku ortamı olarak korumaya yardımcı olabilir.

İyi bir uyku hijyeni için, yatmadan önce zihninizin ve bedeninizin gevşemesine izin vermenin önemi uzmanlar tarafından dikkat çekilen bir nokta. Kitap okuma, yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler bunu sağlayabilir.

Gün içindeki alışkanlıklar da iyi bir uyku için önemli. Alkol ve kafein tüketimini azaltmak, sağlıklı beslenmek ve egzersizden hemen sonra yatmamak uyku kalitesi için önemli adımlardan.


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