Herkesin içi rahatladı! Fatih'e milyonlarca kez tokat atıldı

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, son dönemde 'Yolda görsem tokatlayacağım' yorumlarına maruz kalıyor. 'Fatih'i Tokatla' adlı bir site kurulunca, Fatih'e birkaç günde 3 milyondan fazla tokat atıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:46
Herkesin içi rahatladı! Fatih'e milyonlarca kez tokat atıldı
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteri, Sadakatsiz dizisindeki Volkan'dan bile fazla düşmana sahip.

Doğa'yı aldatması, kızı Cemre'nin velayetini alarak Doğa'yı ailesinden ayırması gibi olaylar sonrası izleyicinin nefretiyle karşılaştı.

Dizinin sıkı takipçilerinden biri, fatihitokatla.com isimli bir site kurarak Fatih'in tokat yediği sahnenin gifini de ekleyip izleyicilerin butona basarak tokat atmalarına olanak tanıdı. 

Web sitede, Fatih'in 3 milyondan fazla kez tokatlanması durumun vehametini gözler önüne serdi.


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