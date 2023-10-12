Herkesin içi rahatladı! Fatih'e milyonlarca kez tokat atıldı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:46

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:47

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteri, Sadakatsiz dizisindeki Volkan'dan bile fazla düşmana sahip.

Doğa'yı aldatması, kızı Cemre'nin velayetini alarak Doğa'yı ailesinden ayırması gibi olaylar sonrası izleyicinin nefretiyle karşılaştı.

Dizinin sıkı takipçilerinden biri, fatihitokatla.com isimli bir site kurarak Fatih'in tokat yediği sahnenin gifini de ekleyip izleyicilerin butona basarak tokat atmalarına olanak tanıdı.

Web sitede, Fatih'in 3 milyondan fazla kez tokatlanması durumun vehametini gözler önüne serdi.