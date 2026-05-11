Fener Rum Patriği Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu’nun eylül ayında düzenlenecek törenle açılacağını belirtti. Peki, Heybeliada Ruhban Okulu nerede? Heybeliada Ruhban Okulu neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NEREDE?

Heybeliada Ruhban Okulu, ya da verdiği teoloji eğitiminin türü nedeniyle Rum Ortodoks Ruhban Okulu olarak bilinen, Türkiye'de kısaca Ruhban Okulu şeklinde de adlandırılan, Heybeliada'da bulunan özel yüksekokuldur. Adanın kuzeybatısında Ümit Tepesi bulunuyor.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NE ZAMAN, NEDEN KAPATILDI?

Heybeliada Ruhban Okulu, Hıristiyan Ortodoks din adamları yetiştirmek amacıyla 1844’te faaliyete geçti. 1971’de Anayasa Mahkemesi, aralarında Ruhban Okulu’nun da bulunduğu özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanmasını kararlaştırdı. Patrikhane bunu kabul etmeyince aynı yıl okulun faaliyeti durduruldu. Ruhban Okulu faaliyet gösterdiği 1844-1971 yılları arasında Ortodoks aleminin en önemli ilahiyat okulu sayılıyordu. Aynı yıllar içinde bine yakın mezun verdi. Mezunlar arasında Bartholomeos dahil 12 patrik bulunuyor.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NE ZAMAN AÇILACAK?

Fener Rum Patriği Bartholomeos, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Yunanistan’ın başkenti Atina’da, uzun süredir gündemde olan Heybeliada Ruhban Okulu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Patriklik makamına seçilişinin 35’inci yılı vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Bartholomeos, okulun açılışı için hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti.

Bartholomeos, açılış için eylül ayını işaret etti. Patrik, “Açılış için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da bu tarihi adımı görkemli bir açılışla kutlayacağız” dedi.