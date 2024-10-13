Nilperi Şahinkaya ve 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi ilişkilerine 'ara verdi'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 10:21

Güncelleme: 13.10.2024 - 10:22

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu heykeltıraş Emre Yusufi ile yollarını ayırdı. Daha önce evlilik soruları karşısında net bir yanıt vermeyen çift, ayrılma kararı aldı. Ayrılık hakkında açıklama yapan isim ise Emre Yusufi oldu.

Yusufi, "Misery" oyununun galasında gazetecilere verdiği demeçte, ayrılık süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamayı ben yapmayayım şimdi. Bu ara onun işleri çok yoğun, benim de işlerim yoğun. O yüzden biraz kendi işlerimize konsantre olduk. Ara verdik diyelim."

Yusufi, ayrılığı geçici bir ara olarak nitelendirirken, çiftin ileride tekrar bir araya gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

"ÇİZGİYİ PARTNERİM KOYMALI"

Nilperi Şahinkaya, daha önce katıldığı bir programda ilişkilerle ilgili verdiği cevapla da dikkat çekmişti. "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna, “Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. O anda sadece durmuş, kızın gözlerine odaklanmıştım. Partnerimden o çizgiyi koymasını beklerim” ifadelerini kullanmıştı. Şahinkaya’nın bu açıklaması, ilişkilerde sınırların ve partnerden beklentilerin önemine işaret etmişti.