Pop-up nedir? Pop-up ne demek? Pop-up nasıl açılır, nasıl engellenir?
İnternet, dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı en önemli iletişim ağı olarak bilinmektedir. İnternet üzerinden birçok işlem kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Bazen ziyaret edilen bazı web sitelerinde kullanıcıların karşılarına çeşitli internet pencereleri çıkabilmektedir. Peki, Pop-up nedir? Pop-up ne demek? Pop-up nasıl açılır, nasıl engellenir?
İnternet sayesinde insanlar gerek günlük gerekse iş ile alakalı işlemlerini oturdukları yerden hızlı bir biçimde yapabilmektedir. Peki, Pop-up nedir? Pop-up ne demek? Pop-up nasıl açılır, nasıl engellenir?
POP-UP NEDİR, NE DEMEK?
Kullanıcıların bir web sayfasına giriş yaptıklarında karşılaştıkları sonradan açılan ve genelde reklam içeren pencereler pop-up olarak adlandırılır. Pop-up’lar her zaman reklam içermeyebilir. Bazı durumlarda bilgi toplamak isteyen web yöneticileri tarafından form doldurulması için de oluşturabilir. Kullanıcı deneyimine zarar verdiği kabul edilen bu yöntemin web yöneticileri tarafından zorunda olmadıkça kullanılmaması tavsiye edilir. Özellikle kapatma butonu gizlenen ya da zorlaştırılan pop-up’lar büyük ihtimalle kullanıcıların ilgili web sayfasını terk etmesine sebep olacaktır.
POP-UP NASIL ENGELLENİR?
Bu tür uygulamaların hatalı şekilde yapıldığı takdirde aranan bilgiye ulaşmayı zorlaştırması ve internet deneyimine ciddi anlamda zarar vermesi, “Pop up nasıl kaldırılır?” sorusunu kaçınılmaz olarak gündeme getirir. Pop up’ların hangi yöntemlerle yapılacağı, kullanılan web tarayıcıya göre farklılık gösterir.
Bu tür pencereleri görmek istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek web tarayıcıların pop up engelleme özelliklerini aktif hâle getirebilirsiniz.
Google Chrome Pop Up Engelleme
Günümüzdeki en çok kullanılan web tarayıcı olan Google Chrome da kendi içinde pop up engelleme özelliğine sahiptir. Bu özelliği etkinleştirmek için şu adımları takip etmeniz gerekir:
- Bilgisayarınızda Google Chrome programını çalıştırın.
- Sağ üst köşede bulunan, alt alta üç nokta ile simgelenen butonu tıklayın.
- Açılan menüden “Ayarlar”ı seçin.
- “Gizlilik ve Güvenlik” menüsünde bulunan “Site Ayarları”nı açın.
- “Pop-up’lar ve Yönlendirmeler” satırına tıklayın.
- “Sitelerin pop-up'lar göndermesine veya yönlendirmeler kullanmasına izin verme” ibaresinin yanındaki alanı işaretleyin.
- Sonrasında pop up izin verme özelliğini aktifleştirmek isterseniz bu işaretlemeyi “Siteler pop-up'lar gönderip yönlendirmeler kullanabilir” seçeneğine çekebilirsiniz.
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