Hikayenizi bir de seramikten dinleyin

4 yıl önce çamurla tanışan Kaşeler; kişilerin ve markaların ‘hikayeleri’ni dinliyor, yazıya döküyor ve geri dönüşüm malzemeleri ve seramikle hikayeyi sadece dinlenir, okunur değil, sergilenir kılıyor.

Çalıştığı süre boyunca hizmet, fikir, proje üreten ancak elle tutulur, gözle görülür bir ürün olmadığı için uçup gittiğini düşünen Kaşeler, seramiği iletişim araçlarına entegre ederek yeni bir kanal olmasını hedefliyor.

Kaşeler; “Profesyonel yaşamda en sevdiğim iş, hikaye anlatıcılığıydı. Kişilerin, markaların hatta kurumların iş hedeflerine uygun iletişim planları için hikayeler oluştururduk. Şimdi, isteyenlerin bu ve benzeri hikayelerini seramikle anlatmalarını sağlıyorum. Çamura şekil vererek, geri dönüşüm ve maket malzemeleri kullanarak hikayeler hayat buluyor. ‘Senin hikayen ne’ sorusuna artık el emeği ve sevgi katılmış bir ürün gösterebiliyorum” dedi.

Sanatın iletişimden, iletişimin de sanattan her anlamda yararlandığına inanan Aslı Kaşeler, hikayeleri bir de seramikten dinlemek gerektiğine inanıyor.