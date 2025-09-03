Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hikayenizi bir de seramikten dinleyin

Hikayenizi bir de seramikten dinleyin

3.09.2025 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hikayenizi bir de seramikten dinleyin

Uzun yıllar iletişim sektöründe üst düzey pozisyonlarda çalışan Aslı Kaşeler, iletişimin önemli araçlarından ‘hikaye anlatıcılığını’ bir ürüne dönüştürdü.

4 yıl önce çamurla tanışan Kaşeler; kişilerin ve markaların ‘hikayeleri’ni dinliyor, yazıya döküyor ve geri dönüşüm malzemeleri ve seramikle hikayeyi sadece dinlenir, okunur değil, sergilenir kılıyor. 

Çalıştığı süre boyunca hizmet, fikir, proje üreten ancak elle tutulur, gözle görülür bir ürün olmadığı için uçup gittiğini düşünen Kaşeler, seramiği iletişim araçlarına entegre ederek yeni bir kanal olmasını hedefliyor. 

Kaşeler; “Profesyonel yaşamda en sevdiğim iş, hikaye anlatıcılığıydı. Kişilerin, markaların hatta kurumların iş hedeflerine uygun iletişim planları için hikayeler oluştururduk. Şimdi, isteyenlerin bu ve benzeri hikayelerini seramikle anlatmalarını sağlıyorum. Çamura şekil vererek, geri dönüşüm ve maket malzemeleri kullanarak hikayeler hayat buluyor. ‘Senin hikayen ne’ sorusuna artık el emeği ve sevgi katılmış bir ürün gösterebiliyorum” dedi. 

Sanatın iletişimden, iletişimin de sanattan her anlamda yararlandığına inanan Aslı Kaşeler, hikayeleri bir de seramikten dinlemek gerektiğine inanıyor.

İlgili Konular: #geri dönüşüm #Desenli Seramik Modelleri #Çamur

İlgili Haberler

Kapadokya'nın seramik sanatı Japonya'da tanıtılacak
Kapadokya'nın seramik sanatı Japonya'da tanıtılacak Nevşehir'in Avanos ilçesindeki atölyelerde yaşatılan Kapadokya'nın zengin seramik sanatı, Japonya'da tanıtılacak.
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde “Umuda Yolculuk”: Filiz Onat’tan resim ve seramik sergisi
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde “Umuda Yolculuk”: Filiz Onat’tan resim ve seramik sergisi Cumhuriyet Sanat Galerisi, sanatseverleri umut dolu bir yolculuğa davet ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00’de kapılarını açacak olan “Umuda Yolculuk” adlı sergi, usta sanatçı Filiz Onat’ın resim ve seramik çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor.
Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı: Füreya Koral
Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı: Füreya Koral  Türkiye'de çağdaş seramiğin kurucuları arasında yer alan ve ilk kadın seramik sanatçısı unvanını taşıyan Füreya Koral'ın vefatının üzerinden 28 yıl geçti.