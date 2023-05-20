Hilal Altın kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hilal Altın kimdir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 20 Mayıs Cumartesi günü yayımlanan 76. bölümünün konuğu Hilal Altın'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. İzleyiciler Hilal Altın hakkında arama motorlarında kimdir, nereli, şarkıları neler gibi soruları araştırıyor. Peki, Hilal Altın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hilal Altın şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hilal Altın kimdir?
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu şarkıcı Hilal Altın'ın kim olduğu, nereli olduğu ve şarkıları merak ediliyor. Peki, Hilal Altın kimdir, nereli, kaç yaşında? Hilal Altın şarkıları nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hilal Altın kimdir? İşte, Hilal Altın hakkında merak edilenler...
HİLAL ALTIN KİMDİR?
Hilal Altın, 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu’dur. 80’li yıllarda arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olan Hüseyin Altın’ın kızıdır. Hilal Altın müziğe küçük yaşta babası Hüseyin Altın’ın kliplerin de oyunculuğu ile eşlik ederek başladı.
Hilal Altın, babasının müzik hayatını erken bitirişinden etkilenerek profesyonel müzik hayatına babasının vefatından sonra, öncelikle babasından aldığı müzik dersleri ve sonrasında İstanbul Kadıköy Güzel Sanatlardan aldığı şan ve piyano dersleri ile devam etti.
Müzik kariyerine başlamadan önce özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştı. Kendisi müziğe geçiş kararını “Babamın anılarını, hatıralarını, zamana bıraktığı güzellikleri yeniden yaşatmak ve günümüze taşımak için bayrağı devir aldım.” Şeklinde yorumladı. Daha önce Babası Hüseyin Altın’ın sanatçının doğduğu yıl olan 1988 yılında seslendirdiği “Sevmesini Bileceksin” adlı parçaya kendi özgün yorumunu yaparak ilk tekli çalışmasını oluşturdu. Sanatçı 2022 yılının ikinci yarısında sevenleri ile yeni projeleri ve konserleri ile buluşmayı hedeflemektedir ve çalışmalarını bu doğrultuda devam ettirmektedir.
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