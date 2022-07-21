Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme: 'Uyandırma işlemi başladı'

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Uyandırma işlemi başladı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 11:08
Hıncal Uluç'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme: 'Uyandırma işlemi başladı'
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Geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Hıncal Uluç'un sonrasında entübe edildiği öğrenilmişti. 

Gelişmeler sonrası Uluç'un sosyal medyada vefat ettiği iddia edildi.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah yazarı Fatih Doğan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Nazif Karaman twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hıncal Uluç’un vefat ettiği bilgisi doğru değildir. Hastanedeki tedavisi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

YENİ GELİŞME

Uluç'un sağlık durumuna ilişkin Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'tan açıklama geldi.

Donat'ın bugün "Hıncal" başlıklı yazısında gazeteciyi uyandırma işleminin başlatıldığı aktarıldı.

Donat yazısında, “Yazımızı yazarken... Son dakika haberi... Doktorlar kararlarını verdiler: Hıncal Uluç'un bağlı olduğu makine... Uyandırmaya ayarlandı. Dün öğle sonu... ‘Uyandırma işlemi’ başladı. Süreç... Yavaş işleyecek... Ağır ağır. Ve... Pazartesi günü, Hıncal tamamen uyandırılmış olacak” ifadesini kullandı.


Hıncal Uluç yoğun bakım entübe
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