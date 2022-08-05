Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen köşe komşusu Hıncal Uluç'un sağlık durumuna ilişkin olarak son bilgileri paylaştı.
Donat, Uluç'un gözünü açtığını, sonra yeniden uyduğunu söylerken, bu ay içinde evine dönmesinin beklendiğini belirtti.
Donat, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Oh!.. Çok şükür... Hıncal göz kırptı. Beyin kusursuz çalışıyor... Kalp sağlam... Akciğer öyle... Böbrek de. Uzun süre uykudaydı... Geçen ay, "Makinenin fişi çekildi" ve uyandırma sürecine girildi... 20 Temmuz'da.
Doktorlar... Bir an önce uyanması için, "tıbbi müdahalede" bulunmadılar. "Kendiliğinden uyanmasını" uygun gördüler.
Önceki gün... 3 Ağustos Çarşamba... Hıncal ilk kez gözünü açtı... Sonra yine uykuya daldı.
Dün... 4 Ağustos Perşembe... Gözünü açıp kapatmaya... Kırpıştırmaya başladı... Sonra yine uyku.
Ağabeyi Öcal Uluç, sevinçten uçuyor... Hıncal'ın bu ay içinde evine dönmesi bekleniyor"
NE OLMUŞTU?
Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Akciğerinde de sorun yaşayan Hıncal Uluç'a, kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulandığı aktarılmıştı.
Uluç, 10 Temmuz'da entübe edilmişti.
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