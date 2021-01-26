Koronavirüs salgınını sessizlik inzivasından çıkınca öğrenen ünlü oyuncu Jared Leto: 'Kendini zombi kıyametinin içinde bulmak gibiydi'
Oyuncu Jared Leto, çölde sessizlik inzivasında olduğu süreçte yayılan koronavirüs salgınından iki hafta sonra haberdar olduğunu söyledi. Leto, inzivadan döndüğü zaman karşılaştığı dünyayı ise "Kendini zombi kıyametinin içinde bulmak gibiydi" sözleriyle anlattı.
Jimmy Fallon'ın Tonight Show programına görüntülü olarak katılan oyuncu Jared Leto, çölde iki hafta süren sessizlik inzivasında amacın uzaklara gitmek, telefonundan uzak kalmak ve sadece meditasyon yapmak olduğunu anlattı.
İnzivaya çekildiğinde dünyada toplam 150 koronavirüs vakası olduğunu söyleyen Leto şunları söyledi:
"Biz oradayken bize söylemediler. Telefonlarımız yanımızda değildi, göz teması yoktu, televizyon yoktu ve öğretmenler bir karar verdi 'katılımcıları rahatsız etmeyelim' ve ben de Los Angeles'a dönene kadar telefonumu açmadım. Böylece bütün yol boyunca barış ve zen hissiyatı içinde kalmaya çalıştım. Ve döndüğümde bir nevi şok oldum."
"'Stres' ile başa çıkmak için bu muhteşem araca sahiptim" diyerek sözlerine devam eden Leto "Ama hiçbir şeyin en başlarda içinden geçtiğimiz sürece bizleri gerçekten hazırlayabileceğini zannetmiyorum. Kendini zombi kıyametinin içinde bulmak gibiydi" ifadelerini kullandı.
48 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, sessizlik inzivasından döndükten sonra Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları söylemişti:
"Vay canına. 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başladım. Tamamıyla izole edilmiş haldeydik. Telefonsuz, iletişimsiz, vs. Dışarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün bambaşka bir dünyada yürüdük. Sonsuza kadar değişmiş bir dünyada. En azından çıldırtıcı olduğu söylenebilir. Arkadaşlarımdan ve ailemden mesajlar alıyorum, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum."
Walked out yesterday into a very different world. One that’s been changed forever. Mind blowing - to say the least. I’m getting messages from friends and family all around the globe and catching up on what’s going on.— JARED LETO (@JaredLeto) March 17, 2020
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
Video Haberler
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu