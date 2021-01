Koronavirüs salgınını sessizlik inzivasından çıkınca öğrenen ünlü oyuncu Jared Leto: 'Kendini zombi kıyametinin içinde bulmak gibiydi'

Jimmy Fallon'ın Tonight Show programına görüntülü olarak katılan oyuncu Jared Leto, çölde iki hafta süren sessizlik inzivasında amacın uzaklara gitmek, telefonundan uzak kalmak ve sadece meditasyon yapmak olduğunu anlattı.

İnzivaya çekildiğinde dünyada toplam 150 koronavirüs vakası olduğunu söyleyen Leto şunları söyledi:

"Biz oradayken bize söylemediler. Telefonlarımız yanımızda değildi, göz teması yoktu, televizyon yoktu ve öğretmenler bir karar verdi 'katılımcıları rahatsız etmeyelim' ve ben de Los Angeles'a dönene kadar telefonumu açmadım. Böylece bütün yol boyunca barış ve zen hissiyatı içinde kalmaya çalıştım. Ve döndüğümde bir nevi şok oldum."

"'Stres' ile başa çıkmak için bu muhteşem araca sahiptim" diyerek sözlerine devam eden Leto "Ama hiçbir şeyin en başlarda içinden geçtiğimiz sürece bizleri gerçekten hazırlayabileceğini zannetmiyorum. Kendini zombi kıyametinin içinde bulmak gibiydi" ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, sessizlik inzivasından döndükten sonra Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları söylemişti:

"Vay canına. 12 gün önce çölde sessiz bir meditasyona başladım. Tamamıyla izole edilmiş haldeydik. Telefonsuz, iletişimsiz, vs. Dışarıda neler olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Dün bambaşka bir dünyada yürüdük. Sonsuza kadar değişmiş bir dünyada. En azından çıldırtıcı olduğu söylenebilir. Arkadaşlarımdan ve ailemden mesajlar alıyorum, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum."

Walked out yesterday into a very different world. One that’s been changed forever. Mind blowing - to say the least. I’m getting messages from friends and family all around the globe and catching up on what’s going on.