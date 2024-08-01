Hollywood yıldızlarına aşırı ödeme mi yapılıyor? Ünlü oyuncunun rekor ücreti tartışmaları alevlendirdi!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:36

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:36

Robert Downey Jr.'nin Marvel evrenine dönüşü onu sektörün en yüksek ücretli aktörü yapacak. Ancak grev sonrası dönemde, büyük yıldızların bu kadar astronomik ücretler alması tartışmalara neden oldu.

Marvel, Robert Downey Jr.'nin Marvel Evreni'ne dönüşünü duyurduğunda kahramanca bir karşılama bekliyordu ve San Diego Comic-Con'da bunu elde etti. Downey, Avengers: Endgame'deki sonu dokunulmadan bırakılacak olan Tony Stark'ı değil, Avengers'ı tehdit edecek büyük bir çizgi roman kötü karakteri olan Dr. Doom'u canlandıracak.





'80 MİLYON DOLAR...'

Ancak, bu muhteşem dönüşü mümkün kılan finansal düzenlemelerin detaylarının haberlere yansıması kaçınılmazdı. Bu tür anlaşmaların rakamları nadiren resmi olarak açıklansa da, Variety, Downey ve onun seçtiği yönetmenler Russo Kardeşler'in bu girişim için ne kadar aldıkları hakkında bazı anonim kaynaklı spekülasyonlar içeriyor.

Russo Kardeşler, Endgame'den bu yana ilk kez geri dönüyor ve iki film için 80 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 700 bin TL) alacakları söyleniyor. Downey ise çok daha fazlasını, ayrıca birçok pahalı avantajı alacak. Bu rakamlar abartılı olsa bile, Downey'in bir film için peşin ücret rekorlarını kıracağı kesin görünüyor.

YILDIZ ÜCRETLERİNİN TARİHİ

Hollywood yıldızlarının maaşları yıllardır manşetlerde yer aldı; Downey'in maaşı, Jim Carrey'nin 1996 komedisi The Cable Guy'da başrol oynamak için 20 milyon dolar (yaklaşık 660 milyon TL) alarak başlattığı yaklaşık otuz yıllık bir dönemin kitabını kapatabilir.





O film, Carrey'nin 90'lı yıllarda başrol oynadığı ilk gişe başarısızlığı olsa da, 20 milyon dolar rakamı kalıcı oldu. Birçok yıl boyunca, tek film için peşin maaşın kıstası olarak kabul edildi ve Tom Cruise, Will Smith, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts ve Sandra Bullock gibi yıldızlar da bu "20 milyon dolar kulübü"ne katıldı.

Ancak kimseye daha fazla ödenmediği anlamına gelmiyor - ancak genellikle daha büyük çekler, yıldızları devam filmlerine çekmek için kullanıldı. Mel Gibson, Johnny Depp ve Arnold Schwarzenegger gibi isimler, Cehennem Silahı, Karayip Korsanları ve Terminatör serilerindeki filmler için 30 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar TL) aralığına ulaştılar.

SEKTÖRDE DİJİTAL PLATFORMLARIN ETKİLERİ

Ancak, son yıllarda yıldız pazarının markalar ve fikri mülkiyet lehine düştüğü görülse de, bazı peşin ödemeler hala 20 milyon dolar sınırını aşıyor. Bunun önemli bir nedeni, yöneticilerin dijital platformlara tam anlamıyla yatırım yapmalarıdır.





Dijital platformlar, artık büyük geri ödeme anlaşmaları, yan gelirler ve kâr paylaşımları sunmadığı için, aktörlerin maaşları da buna göre yükseldi. Bu nedenle Leonardo DiCaprio, son dijital platform filmleri için 30 milyon dolar aldı.

