Kevin Costner Dilan Çiçek Deniz'i Hollywood'a davet etti

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni filminin galasını Cannes Film Festivali kapsamında yapan efsane oyuncu Kevin Costner'la bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:36
Kevin Costner Dilan Çiçek Deniz'i Hollywood'a davet etti
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Kevin Costner’ın hem yönetip hem John Baird’la beraber yazdığı, hem de yapımcılığına imza attığı "Horizon; An American Saga" filminin prömiyerini 77. Cannes Film Festivali kapsamında yaptı. Pazar günü yapılan etkinliğin özel davetlileri arasında ünlü oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz de vardı.

Filmin Türkiye dağıtımcıs Pinema Film’in davetlisi olan Dilan Çiçek Deniz tanıtım çalışmaları kapsamında prömiyerden bir gün önce Costner ile röportaj yapmak için bir araya geldi. Oscarlı oyuncu, Deniz’le uzun uzun sohbet etti ve filminin Hollywood’ta yapılacak galasına güzel oyuncuyu davet etti.


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