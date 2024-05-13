Hollywood'un "B Film Kralı" efsane yönetmen Roger Corman, hayatını kaybetti
Amerikalı B filmi yönetmeni ve prodüktör Roger Corman, hayatını kaybetti.
Sinemanın efsane ismi, Amerikalı B filmi yönetmeni ve prodüktör Roger Corman, 98 yaşında hayatını kaybetti.
Hollywood'un "B film kralı" olarak tanınan Corman, düşük bütçeli klasiklerle tanınıyordu ve birçok ünlü oyuncu ve yönetmene ilk fırsatlarını vermişti.
Kaliforniya'daki evinde 98 yaşında vefat eden Roger Corman'ın eşi ve kızlarının yaptığı açıklamada, Corman'ın cömert, açık yürekli ve nazik biri olduğu vurgulandı. Corman'ın, kendisine hatırlanmak istediği sorulduğunda "Ben bir film yapımcısıydım, o kadar" dediği belirtildi.
"Terminatör" filmleri ve "The Abyss" ile "The Walking Dead" gibi yapımların yapımcısı Gale Ann Hurd, Corman'ı ilk patronu, akıl hocası ve kahramanı olarak tanımlayarak onun beyazperde tarihinin en büyük vizyonerlerinden biri olduğunu ifade etti.
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