İlişkileri gündemden düşmüyor... Selena Gomez ve Benny Blanco’dan büyük sürpriz

Son dönemde "Emilia Perez" filmindeki rolüyle adından söz ettiren ve Cannes Film Festivali'nde ödüle layık görülen Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile ortak bir albüme imza attı.

İlişkileri gündemden düşmüyor... Selena Gomez ve Benny Blanco’dan büyük sürpriz
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:43

Başarılı projeleri ve listelerde zirveye yerleşen şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Selena Gomez, özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlanan ünlü şarkıcı, bu mutlu anlarını “Sonsuzluk şimdi başlıyor” notuyla paylaşmıştı.

Altın Küre adayı olan 32 yaşındaki Gomez, Blanco ile daha önce Kill Em with Kindness ve Same Old Love gibi hit şarkılarda çalışmış, 2019 yılında ise I Can’t Get Enough adlı parçaya imza atmıştı. İkili, son olarak 2023 yılında Single Soon şarkısında bir araya gelmişti.

YENİ ALBÜM: "I SAID I LOVE YOU FIRST"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık aşklarını dile getiren çiftin üzerinde çalıştığı gizli proje ortaya çıktı.

Gomez ve Blanco, birlikte hazırladıkları I Said I Love You First adlı albümlerini duyurdu.

Albümden çıkan ilk şarkı Scared of Loving You müzikseverlerle buluştu.

Şarkının sözleri Selena Gomez, Benny Blanco ve Finneas tarafından yazıldı. Merakla beklenen albüm, 21 Mart’ta dinleyicilerle buluşacak.


Etiketler: #Selena Gomez

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