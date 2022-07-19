'Ünlülerin psikoloğu'nun diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş
Muğla'da, 'ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen lise mezunu D.T.'nin (48), klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.T.'nin kliniği mühürlendi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı.
Jandarma, saat 16.00 sıralarında D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi. Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi. Ünlülerin psikoloğu olarak bilinen D.T., gözaltına alındı. D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Evli, 2 çocuk annesi D.T.'nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Video Haberler
- Antalya'da plajda panik anları
- İstanbul'da skandal: Otobüs durağında cinsel taciz
- Korkulan oldu: Trakya'dan sonra şimdi de İstanbul'da
- Marmara’nın batısı için 'fırtına' uyarısı
- Esnafın kabusu oldular: 'Haraç çetesi' iddiası
- Selçuk Ural: Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı
- Çeşme'de yanan alan havadan görüntülendi
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- CHP'li Gönül Özel: ‘Görevimin başındayım’
- Ankara merkezi FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS birincisi Selin Aşıkiraz'a çirkin saldırı!
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'