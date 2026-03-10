Hormonal dengeyi destekleyen lezzetler: Menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı 7 besin

Menopoz, kadınların yaşamında biyolojik olarak önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte vücutta çeşitli değişimler meydana gelir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, enerji düşüklüğü ve kemik yoğunluğunda azalma gibi belirtiler menopoz döneminde sıkça görülebilir. Ancak sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı, bu belirtilerin hafifletilmesinde büyük rol oynar. Özellikle bazı besinler içerdiği vitamin, mineral ve doğal bileşenler sayesinde hormon dengesini destekleyerek menopoz sürecini daha konforlu hale getirebilir. İşte menopoz döneminde tüketilmesi önerilen besinler ve sağladıkları önemli faydalar...
MENOPOZ BELİRTİLERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI 7 BESİN
1. Soya ve soya ürünleri
Soya, menopoz döneminde en çok önerilen besinlerden biridir. Bunun nedeni, soyanın fitoöstrojen adı verilen bitkisel bileşikler içermesidir.
Faydaları:
- Östrojen benzeri etki gösterebilir
- Sıcak basmalarını azaltmaya yardımcı olabilir
- Hormonal dengeyi destekleyebilir
Soya sütü, tofu ve edamame gibi ürünler bu dönemde beslenmeye eklenebilir.
2. Kalsiyum zengini besinler
Menopoz döneminde kemik yoğunluğu azalabilir ve osteoporoz riski artabilir. Bu nedenle kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek oldukça önemlidir.
Tüketilebilecek besinler:
- Yoğurt
- Süt
- Peynir
- Badem
- Susam
Kalsiyum kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.
3. Omega-3 içeren balıklar
Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı ve ruh hali üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
Özellikle şu balıklar önerilir:
- Somon
- Sardalya
- Uskumru
Omega-3 yağ asitleri ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir.
4. Tam tahıllar
Tam tahıllar menopoz döneminde enerji seviyesini korumaya yardımcı olur.
Örnekler:
- Yulaf
- Tam buğday ekmeği
- Bulgur
- Esmer pirinç
Bu besinler lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini de destekler.
5. Yeşil yapraklı sebzeler
Yeşil yapraklı sebzeler vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengindir.
Özellikle şu sebzeler önerilir:
- Ispanak
- Pazı
- Brokoli
- Roka
Bu sebzeler kemik sağlığını destekleyen kalsiyum ve K vitamini içerir.
6. Kuruyemişler ve tohumlar
Kuruyemişler sağlıklı yağlar ve mineraller bakımından oldukça değerlidir.
Menopoz döneminde özellikle:
- Ceviz
- Badem
- Chia tohumu
- Keten tohumu
tüketilmesi önerilir. Bu besinler kalp sağlığını destekleyebilir ve hormon dengesine katkı sağlayabilir.
7. Antioksidan açısından zengin meyveler
Menopoz döneminde bağışıklık sistemini desteklemek ve hücreleri korumak için antioksidan içeren meyveler oldukça faydalıdır.
Özellikle:
- Yaban mersini
- Çilek
- Nar
- Üzüm
tüketilmesi önerilir.