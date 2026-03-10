Hormonal dengeyi destekleyen lezzetler: Menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı 7 besin

Menopoz, kadınların yaşamında biyolojik olarak önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte vücutta çeşitli değişimler meydana gelir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, enerji düşüklüğü ve kemik yoğunluğunda azalma gibi belirtiler menopoz döneminde sıkça görülebilir. Ancak sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı, bu belirtilerin hafifletilmesinde büyük rol oynar. Özellikle bazı besinler içerdiği vitamin, mineral ve doğal bileşenler sayesinde hormon dengesini destekleyerek menopoz sürecini daha konforlu hale getirebilir. İşte menopoz döneminde tüketilmesi önerilen besinler ve sağladıkları önemli faydalar...

MENOPOZ BELİRTİLERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI 7 BESİN

1. Soya ve soya ürünleri

Soya, menopoz döneminde en çok önerilen besinlerden biridir. Bunun nedeni, soyanın fitoöstrojen adı verilen bitkisel bileşikler içermesidir.

Faydaları:

Östrojen benzeri etki gösterebilir

Sıcak basmalarını azaltmaya yardımcı olabilir

Hormonal dengeyi destekleyebilir

Soya sütü, tofu ve edamame gibi ürünler bu dönemde beslenmeye eklenebilir.

2. Kalsiyum zengini besinler

Menopoz döneminde kemik yoğunluğu azalabilir ve osteoporoz riski artabilir. Bu nedenle kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek oldukça önemlidir.

Tüketilebilecek besinler:

Yoğurt

Süt

Peynir

Badem

Susam

Kalsiyum kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.

3. Omega-3 içeren balıklar

Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı ve ruh hali üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Özellikle şu balıklar önerilir:

Somon

Sardalya

Uskumru

Omega-3 yağ asitleri ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir.

4. Tam tahıllar

Tam tahıllar menopoz döneminde enerji seviyesini korumaya yardımcı olur.

Örnekler:

Yulaf

Tam buğday ekmeği

Bulgur

Esmer pirinç

Bu besinler lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini de destekler.

5. Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengindir.

Özellikle şu sebzeler önerilir:

Ispanak

Pazı

Brokoli

Roka

Bu sebzeler kemik sağlığını destekleyen kalsiyum ve K vitamini içerir.

6. Kuruyemişler ve tohumlar

Kuruyemişler sağlıklı yağlar ve mineraller bakımından oldukça değerlidir.

Menopoz döneminde özellikle:

Ceviz

Badem

Chia tohumu

Keten tohumu

tüketilmesi önerilir. Bu besinler kalp sağlığını destekleyebilir ve hormon dengesine katkı sağlayabilir.

7. Antioksidan açısından zengin meyveler

Menopoz döneminde bağışıklık sistemini desteklemek ve hücreleri korumak için antioksidan içeren meyveler oldukça faydalıdır.

Özellikle:

Yaban mersini

Çilek

Nar

Üzüm

tüketilmesi önerilir.