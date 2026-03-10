Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hormonal dengeyi destekleyen lezzetler: Menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı 7 besin

10.03.2026 11:58:00
Haber Merkezi
Menopoz döneminde doğru besinleri tüketmek, sıcak basmaları, uyku ve ruh hali problemlerini hafifletmeye yardımcı olarak yaşam kalitesini artırabilir. İşte menopoz döneminde tüketilmesi önerilen besinler ve sağladıkları önemli faydalar...

Menopoz, kadınların yaşamında biyolojik olarak önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte vücutta çeşitli değişimler meydana gelir. Sıcak basmaları, gece terlemeleri, enerji düşüklüğü ve kemik yoğunluğunda azalma gibi belirtiler menopoz döneminde sıkça görülebilir. Ancak sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı, bu belirtilerin hafifletilmesinde büyük rol oynar. Özellikle bazı besinler içerdiği vitamin, mineral ve doğal bileşenler sayesinde hormon dengesini destekleyerek menopoz sürecini daha konforlu hale getirebilir. İşte menopoz döneminde tüketilmesi önerilen besinler ve sağladıkları önemli faydalar...

MENOPOZ BELİRTİLERİNİ AZALTMAYA YARDIMCI 7 BESİN

1. Soya ve soya ürünleri

Soya, menopoz döneminde en çok önerilen besinlerden biridir. Bunun nedeni, soyanın fitoöstrojen adı verilen bitkisel bileşikler içermesidir.

Faydaları:

  • Östrojen benzeri etki gösterebilir
  • Sıcak basmalarını azaltmaya yardımcı olabilir
  • Hormonal dengeyi destekleyebilir

Soya sütü, tofu ve edamame gibi ürünler bu dönemde beslenmeye eklenebilir.

2. Kalsiyum zengini besinler

Menopoz döneminde kemik yoğunluğu azalabilir ve osteoporoz riski artabilir. Bu nedenle kalsiyum açısından zengin besinler tüketmek oldukça önemlidir.

Tüketilebilecek besinler:

  • Yoğurt
  • Süt
  • Peynir
  • Badem
  • Susam

Kalsiyum kemik sağlığını korumaya yardımcı olur.

3. Omega-3 içeren balıklar

Omega-3 yağ asitleri kalp sağlığı ve ruh hali üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Özellikle şu balıklar önerilir:

  • Somon
  • Sardalya
  • Uskumru

Omega-3 yağ asitleri ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir.

4. Tam tahıllar

Tam tahıllar menopoz döneminde enerji seviyesini korumaya yardımcı olur.

Örnekler:

  • Yulaf
  • Tam buğday ekmeği
  • Bulgur
  • Esmer pirinç

Bu besinler lif açısından zengin olduğu için sindirim sistemini de destekler.

5. Yeşil yapraklı sebzeler

Yeşil yapraklı sebzeler vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengindir.

Özellikle şu sebzeler önerilir:

  • Ispanak
  • Pazı
  • Brokoli
  • Roka

Bu sebzeler kemik sağlığını destekleyen kalsiyum ve K vitamini içerir.

6. Kuruyemişler ve tohumlar

Kuruyemişler sağlıklı yağlar ve mineraller bakımından oldukça değerlidir.

Menopoz döneminde özellikle:

  • Ceviz
  • Badem
  • Chia tohumu
  • Keten tohumu

tüketilmesi önerilir. Bu besinler kalp sağlığını destekleyebilir ve hormon dengesine katkı sağlayabilir.

7. Antioksidan açısından zengin meyveler

Menopoz döneminde bağışıklık sistemini desteklemek ve hücreleri korumak için antioksidan içeren meyveler oldukça faydalıdır.

Özellikle:

  • Yaban mersini
  • Çilek
  • Nar
  • Üzüm

tüketilmesi önerilir.

İlgili Konular: #menopoz #sağlıklı beslenme #menopoz belirtileri